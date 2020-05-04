Індекс очікувань ділової активності вперше обвалився нижче 30 пунктів

Бізнес дивиться в майбутнє з песимізмом

Бізнес дивиться в майбутнє з песимізмом

В той час, як гривня після вихідних зміцнилася, за підсумками квітня індекс очікувань ділової активності (ЙОДУ), який Національний банк розраховує з липня 2019 року, вперше знизився нижче 30 пунктів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Настрої бізнесу з-за глобальної кризи і карантин знову погіршилися. Індекс очікувань ділової активності підприємств, який НБУ розраховує щомісяця, у квітні вперше знизився нижче 30 пунктів. Будь-яке значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу", - йдеться в ньому.

Песимістичні очікування посилилися фактично у всіх секторах економіки.

Мова йде не тільки про сектор послуг, який найбільше постраждав від карантинних заходів, але й промисловості, будівництві, торгівлі.

Всі компанії погіршили очікування за обсягами виробництва і продажів.

Це стосується як тих підприємств, які працюють на внутрішньому ринку, так і експортерів.

Втім, ослаблення карантину, запланований урядом на травень, має пожвавити ділову активність і поліпшити настрої бізнесу в поточному місяці.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками березня індекс очікувань ділової активності (ЙОДУ), який Національний банк розраховує з липня 2019 року, знизився на 5,4 базисних пункту (б.п.) до позначки 45,8.

У травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Держборг України в перший місяць карантину скоротився на 3,6%