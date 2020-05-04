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04 мая 2020, понедельник, 05:00 29
Экономика 2020-05-04T05:15:01+03:00
Українські Новини
После длинных выходных гривна выросла. Курс НБУ на понедельник

После длинных выходных гривна выросла. Курс НБУ на понедельник

Елена Новикова
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Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 мая, на 1,22 коп. до 26,9592 UAH/USD, в то время, как перед майскими выходными курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков составил 27,2145 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 апреля - 3 мая, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7367
1 доллар США 26,9592
1 швейцарский франк 27,7529
10 иен 2,5294
10 российских рублей 3,6704
1 евро 29,2939

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

С 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

 

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