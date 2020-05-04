В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за отказ от обсервации

Сумской районный суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за отказ от обсервации, которая предусматривает изоляцию человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини. "30 апреля 2020 года за нарушение правил карантина, который введен на территории Украины постановлением КМУ от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV2" (с изменениями и дополнениями), Сумской районный суд Сумской области привлек мужчину к административной ответственности и наложил на него штраф в размере 17 000 гривен", - сказано в нем. Согласно протоколу, 16 апреля на автомобильном пункте пропуска "Юнаковка" гражданин П., который последнее время находился на территории Российской Федерации, приехал в Украину и отказался проследовать к месту обсервации, чем нарушил требования п. 5 постановления Кабмина от 11 марта с изменениями, внесенными постановлением от 8 апреля №262, тем самым совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях. Мужчина в судебном заседании вину не признал и пояснил, что при возвращении на территорию Украины, ему сообщили об обсервации, но он заметил, что там ненадлежащие условия, и отказался от обсервации. При определении вида и размера административного взыскания, суд учитывал характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность, и пришел к выводу, что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП по признакам нарушения правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, установленных законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Также мужчине придется оплатить судебные расходы в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Ранее Аваков угрожал посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы.