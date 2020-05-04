подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 11:18 1112
Судебная власть 2020-05-04T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за отказ от обсервации

В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за отказ от обсервации

Валерия Драгомирова
Карантин, Штраф, обсервация, Сумской районный суд
Штраф. Фото: slovoidilo.ua
Штраф. Фото: slovoidilo.ua

Сумской районный суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за отказ от обсервации, которая предусматривает изоляцию человека

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"30 апреля 2020 года за нарушение правил карантина, который введен на территории Украины постановлением КМУ от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV2" (с изменениями и дополнениями), Сумской районный суд Сумской области привлек мужчину к административной ответственности и наложил на него штраф в размере 17 000 гривен", - сказано в нем.

Согласно протоколу, 16 апреля на автомобильном пункте пропуска "Юнаковка" гражданин П., который последнее время находился на территории Российской Федерации, приехал в Украину и отказался проследовать к месту обсервации, чем нарушил требования п. 5 постановления Кабмина от 11 марта с изменениями, внесенными постановлением от 8 апреля №262, тем самым совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях.

Мужчина в судебном заседании вину не признал и пояснил, что при возвращении на территорию Украины, ему сообщили об обсервации, но он заметил, что там ненадлежащие условия, и отказался от обсервации.

При определении вида и размера административного взыскания, суд учитывал характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность, и пришел к выводу, что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП по признакам нарушения правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, установленных законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Также мужчине придется оплатить судебные расходы в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19


Ранее Аваков угрожал посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы. 

Больше новостей о: Карантин Штраф обсервация Сумской районный суд

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok