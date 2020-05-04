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04 травня 2020, понеділок, 11:27 17
Судова влада 2020-05-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Сумах суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за відмову від обсервації

У Сумах суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за відмову від обсервації

Валерия Драгомирова
Штраф, Суми, обсервація
Штраф. Фото: slovoidilo.ua
Штраф. Фото: slovoidilo.ua

Сумський районний суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за відмову від обсервації, яка передбачає ізоляцію людини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"30 квітня 2020 року за порушення правил карантину, який запроваджено на території України постановою КМУ від 11 березня 2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV2"(зі змінами та доповненнями), Сумський районний суд Сумської області притягнув чоловіка до адміністративної відповідальності і наклав на нього штраф у розмірі 17 000 гривень", - сказано в ньому.

Згідно з протоколом, 16 квітня на автомобільному пункті пропуску "Юнаківка" громадянин П., який останнім часом перебував на території Російської Федерації, приїхав в Україну та відмовився пройти до місця обсервації, чим порушив вимоги п. 5 постанови Кабміну від 11 березня зі змінами, внесеними постановою від 8 квітня №262, тим самим скоїв правопорушення, передбачене ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Чоловік у судовому засіданні провину не визнав і пояснив, що при поверненні на територію України йому повідомили про обсервацію, але він зауважив, що там неналежні умови, і відмовився від обсервації.

При визначенні виду і розміру адміністративного стягнення суд враховував характер вчиненого адміністративного правопорушення, особу правопорушника, ступінь його провини, обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність, і прийшов до висновку, що в діях чоловіка є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП за ознаками порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, установлених законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.

Також чоловікові доведеться сплатити судові витрати в розмірі 420 гривень 40 копійок на користь держави.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів із моменту її винесення.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


Раніше Аваков погрожував посадити на 3 роки всіх, хто ухилився від обсервації після повернення з-за кордону.

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