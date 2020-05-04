У Сумах суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за відмову від обсервації

Сумський районний суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за відмову від обсервації, яка передбачає ізоляцію людини. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини. "30 квітня 2020 року за порушення правил карантину, який запроваджено на території України постановою КМУ від 11 березня 2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV2"(зі змінами та доповненнями), Сумський районний суд Сумської області притягнув чоловіка до адміністративної відповідальності і наклав на нього штраф у розмірі 17 000 гривень", - сказано в ньому. Згідно з протоколом, 16 квітня на автомобільному пункті пропуску "Юнаківка" громадянин П., який останнім часом перебував на території Російської Федерації, приїхав в Україну та відмовився пройти до місця обсервації, чим порушив вимоги п. 5 постанови Кабміну від 11 березня зі змінами, внесеними постановою від 8 квітня №262, тим самим скоїв правопорушення, передбачене ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення. Чоловік у судовому засіданні провину не визнав і пояснив, що при поверненні на територію України йому повідомили про обсервацію, але він зауважив, що там неналежні умови, і відмовився від обсервації. При визначенні виду і розміру адміністративного стягнення суд враховував характер вчиненого адміністративного правопорушення, особу правопорушника, ступінь його провини, обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність, і прийшов до висновку, що в діях чоловіка є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП за ознаками порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, установлених законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами. Також чоловікові доведеться сплатити судові витрати в розмірі 420 гривень 40 копійок на користь держави. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів із моменту її винесення. Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Раніше Аваков погрожував посадити на 3 роки всіх, хто ухилився від обсервації після повернення з-за кордону.