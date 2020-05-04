Дефицит платежного баланса в марте составил $1,8 млрд

В то время, как остаток средств в госказне в апреле резко вырос, Дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил 389 млн долларов (в марте прошлого года - 526 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров снизился на 3.7% (в феврале вырос на 1.7%), а их импорт - на 4,6% (в феврале - на 5.2%, а без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в начале 2019 остался на уровне прошлого года).

За первый квартал 2020 профицит текущего счета составил 244 млн долларов (в первом квартале 2019 дефицит составлял 150 млн долларов).

Экспорт товаров составил 3.8 млрд долларов.

Импорт товаров составил 4.6 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился на 10.6% (в феврале - 13.9%).

Неэнергетический импорт - на 3.4% (в феврале - на 3.2%, а без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в начале 2019 вырос на 3.3%).

Профицит торговли услугами вырос до 436 млн долларов по сравнению с 152 млн долларов в марте 2019 года.

Причиной стало уменьшение на 21.6% импорта услуг за счет сокращения на 30.7% расходов лиц, путешествующих за границу (из-за пандемии COVID-19).

Экспорт услуг вырос на 2.7%: сокращение транспортных услуг (на 14.8%) и расходов лиц, путешествующих по Украине (в 1.8 раза), было компенсировано ростом объема предоставленных компьютерных (на 37.7%) и других деловых услуг (на 10.9%).

Чистый отток по финансовому счету составил 1.4 млрд долларов (в марте прошлого года чистый приток составил 1.2 млрд долларов).

Это обусловлено главным образом операциями частного сектора, по которым отток (вместе с ошибками и упущениями) составил 943 млн долларов (в марте 2019 - 42 млн долларов).

Дефицит сводного платежного баланса составил 1.8 млрд долларов (в марте 2019 профицит составлял 645 млн долларов).

Погашение долга перед МВФ составило 409 млн долларов.

По состоянию на 1 апреля 2020 объем международных резервов составил 24.9 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.5 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

В мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%