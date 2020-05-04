Дефіцит платіжного балансу в березні склав $1,8 млрд

В той час, як залишок коштів у держскарбниці в квітні різко зріс, Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні склав 389 млн доларів (у березні минулого року - 526 млн доларів).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів знизився на 3.7% (у лютому зріс на 1.7%), а їх імпорт - на 4,6% (у лютому - на 5.2%, а без урахування розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в початку 2019 залишився на рівні минулого року).

За перший квартал 2020 профіцит поточного рахунку склав 244 млн доларів (у першому кварталі 2019 дефіцит становив 150 млн доларів).

Експорт товарів склав 3.8 млрд доларів.

Імпорт товарів склав 4.6 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зменшився на 10.6% (у лютому - 13.9%).

Неенергетичний імпорт - на 3.4% (у лютому - на 3.2%, а без урахування розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в початку 2019 виріс на 3.3%).

Профіцит торгівлі послугами зріс до 436 млн доларів порівняно з 152 млн доларів у березні 2019 року.

за Причиною стало зменшення на 21.6% імпорту послуг за рахунок скорочення на 30.7% витрат осіб, що подорожують за кордон (з-за пандемії COVID-19).

Експорт послуг зріс на 2.7%: скорочення транспортних послуг (на 14.8%) та витрат осіб, що подорожують по Україні (в 1.8 рази), було компенсовано зростанням обсягу наданих комп'ютерних (на 37.7%) та інших ділових послуг (на 10.9%).

Чистий відтік фінансового рахунку склав 1.4 млрд доларів (у березні минулого року чистий приплив склав 1,2 млрд доларів).

Це обумовлено головним чином операціями приватного сектору, за яким відтік (разом з помилками і упущеннями) склав 943 млн доларів (у березні 2019 - 42 млн доларів).

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1.8 млрд доларів (у березні 2019 профіцит становив 645 млн доларів).

Погашення боргу перед МВФ склала 409 млн доларів.

За станом на 1 квітня 2020 обсяг міжнародних резервів становив 24.9 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.5 місяців.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).В цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (в 2018 році - 2,9 млрд доларів).

У травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Держборг України в перший місяць карантину скоротився на 3,6%