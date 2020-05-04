Когда высаживать рассаду и сеять овощи: посевной календарь на май

В первых числах мая, когда прогнозируют уже теплую дождевую погоду, еще можно высадить на рассаду многолетники и скороспелые зеленные культуры. Томаты, особенно ранние, тоже можно продолжать подсаживать на рассаду. Если вовремя не посадили огурцы, салат, физалис - это можно еще сделать до конца месяца.

После высадки основных культур стали видны пустоты, места где не прижились растения на грядках. Все эти пустоты можно уплотнить другими культурами или подсадить на места растений, которые не прижились, новые, пишет "Хозяин".

В зависимости от погодных условий и личного свободного времени с первых чисел мая и по вторую декаду июня, после хорошего прогрева почвы приступают к подготовке посадочных грядок и лунок. Для получения хорошего урожая в них следует внести перегной или компост (горсть на лунку). После этого высаживают рассаду капусты, огурцов, помидоров, кабачков и других теплолюбивых культур, которые высевали в апреле в теплые парники или в ящики в комнатах.

Но при этом следует постоянно помнить, что поздние заморозки, которые нередко случаются в конце мая или начале июня, могут погубить эти теплолюбивые культуры. Поэтому следует заранее позаботиться о защите их от возвратных заморозков всеми возможными способами.

Посев огурцов в открытый грунт делают проклюнувшимися семенами по средней продольной оси грядки на расстояние 5-10 см друг от друга. Надо сеять семена нескольких сортов для более надежного опыления. Впоследствии расстояние между растениями увеличить до 20-25 см, удалив лишние растения.

В те же сроки, что и огурцы, необходимо посеять кабачок - цуккини, патиссоны, тыква. Цуккини и патиссоны высевать на грядки или гладкую поверхность в подготовленные и заправленные перегноем и золой лунки с расстоянием 70 см по 3-4 проклюнувшихся семени в лунку. Тыква очень хорошо сеять на компостные кучи, размещая на куче 4 гнезда по 4 семени в каждом. После того, как минует угроза заморозков, оставить в каждом гнезде (цукини, патиссонов, тыкв) по одной наиболее сильной растении.

Лук-севок на репку (кроме того, что высаженную совместно с морковью) сажают 5 мая, а если готовили рассаду лука-чернушки на репку, то ее высаживают чуть позже.

При ранних сроках посева семян фасоли замачивают в теплой воде. Затем проращивают, положив их в марлевые мешочки, в течение нескольких дней, пока семена не проклюнутся (начало прорастания).

Следует учитывать, что для получения непрерывного урожая ранней спаржевой кустовой фасоли ее нужно высевать в два срока: ранний, когда почва на глубине 10 см прогреется до 12-14°С, и через 7-10 дней. А вот летние посевы ранней спаржевой фасоли в засушливых регионах себя не оправдали - она ​​растет нормально, но как поливай, а при высокой температуре бобы почти не вяжутся или вырастают недоразвитыми, почти без зерен.

Дважды в течение месяца рекомендуется повторить посевы зелени: салата, кресс-салата, листовой горчицы, укропа, кориандра, пекинской капусты.

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