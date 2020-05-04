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04 травня 2020, понеділок, 10:27 34
Економіка 2020-05-04T13:30:05+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних долар продовжує падати. Курс валют на 4 травня

Після довгих вихідних долар продовжує падати. Курс валют на 4 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

Поки гривня росте, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 квітня на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,35 коп. до 28,9568 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,50 коп. до 29,5681 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8452 27,2148 28,9568 29,5681 3,15 3,70
Максимальний 27,0000 27,6000 29,3000 29,9000 3,52 3,90
Мінімальний 26,7000 27,1000 28,4000 29,2000 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Також експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Тим часом з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

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