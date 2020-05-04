Кабмин разрешил проведение плановых операций

В то время, как количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд, Кабинет Министров разрешил проведение плановых операций.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.



"Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в 211-е постановление. И уже сразу после обнародования у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций по жизненным показателям, то есть если проведение этих операций необходимо для снижения риска жизни и здоровью", - сказал он.



Операции будут осуществляться после тестирования на коронавирусную инфекцию с целью снижения риска заражения инфекцией во время вмешательства.



По словам министра, решение было принято на внеочередном заседании правительства.



Как сообщали Українськi Новини, в марте Министерство здравоохранения отнесло срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции к таким, которые не подпадают под запрет в период карантина.