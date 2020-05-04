подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
ONLINE
4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"

04 мая 2020, понедельник, 10:25 40
Медицина 2020-05-04T10:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил проведение плановых операций

Кабмин разрешил проведение плановых операций

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Коронавирус, Плановые операции
Операция. Фото: pixabay
Операция. Фото: pixabay

В то время, как количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд, Кабинет Министров разрешил проведение плановых операций.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в 211-е постановление. И уже сразу после обнародования у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций по жизненным показателям, то есть если проведение этих операций необходимо для снижения риска жизни и здоровью", - сказал он.

Операции будут осуществляться после тестирования на коронавирусную инфекцию с целью снижения риска заражения инфекцией во время вмешательства.

По словам министра, решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Министерство здравоохранения отнесло срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции к таким, которые не подпадают под запрет в период карантина.

Больше новостей о: Кабмин Карантин Коронавирус Плановые операции

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В ВСУ зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом 10:30
После длинных выходных доллар продолжает падать. Курс валют на 4 мая 10:27
Кабмин разрешил проведение плановых операций 10:25
Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами, – АР 10:22
Грозы и сильные дожди. Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 09:58
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
В Украине пройдут мощные ливни с градом: синоптики советуют закрыть окна и оставаться дома 17:18 Карта
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok