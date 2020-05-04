НБУ наростив скупку валюти на міжбанку в 4 рази

У той час як гривня після вихідних зміцнилася, Національний банк у період з 27 по 30 квітня наростив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 4 рази до 115,5 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 21-24 квітня. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. НБУ купив 115,5 млн доларів за єдиним курсом. З початку року за єдиним курсом куплено 1 630,8 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів. Всього з початку року куплено 2 069,3 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн. доларів. Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів. В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів. Експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину. Раніше економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її. З 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH\/USD п'ятий тиждень поспіль.