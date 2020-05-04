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04 травня 2020, понеділок, 09:35 13
Фінанси 2020-05-04T10:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ наростив скупку валюти на міжбанку в 4 рази

НБУ наростив скупку валюти на міжбанку в 4 рази

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, курс гривні, долари
НБУ нарощує скупку валюти
НБУ нарощує скупку валюти

У той час як гривня після вихідних зміцнилася, Національний банк у період з 27 по 30 квітня наростив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 4 рази до 115,5 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 21-24 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 115,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 1 630,8 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 2 069,3 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Раніше економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

З 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

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