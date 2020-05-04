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  • Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль
04 травня 2020, понеділок, 09:29 32 Інфографіка
Політика 2020-05-04T10:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість випадків коронавірусу за добу порівняно з 3 травня, збільшилася на 418 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 у Центр надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Крім того, кількість нових випадків COVID-19 в Україні після одноденного зростання скоротилося.

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