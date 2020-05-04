В нескольких селах Ровенской области ужесточили карантин

В селе Заря Ровенской области усилили карантинные ограничения, до конца которых в Украине осталось 7 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в селе Заря действует особый режим въезда и выезда из населенного пункта.

Также 10 въездов и выездов заблокированы, установлены 3 блокпоста.

Кроме того, в селе Познань Рокитновского района Ровенской области из-за увеличения количества больных коронавирусной инфекцией установлен контрольно-пропускной пункт. Проводится температурный скрининг, дезинфекция транспорта.

Отмечается, что духовенство Ровенской области перенесло совершение богослужений на могилах - Православная Церковь Украины на 6 июня и Украинская Православная Церковь на 27 мая.

В области по упрощенной системе выдано более 90 специальных разрешений для осуществления регулярных перевозок во время карантина. В том числе введено 13 специальных рейсов для подвоза медицинских работников к месту работы.

Как сообщали Українські Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина.

Кроме того, количество новых случаев COVID-19 в Украине после однодневного роста сократилось.