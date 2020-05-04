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04 травня 2020, понеділок, 09:00 29
Суспільство 2020-05-04T10:30:02+03:00
Українські Новини
У декількох селах Рівненської області посилили карантин

У декількох селах Рівненської області посилили карантин

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В селі Зоря Рівненської області посилили карантинні обмеження, до кінця яких в Україні залишилося 7 днів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в селі Зоря діє особливий режим в'їзду і виїзду з населеного пункту.

10 в'їздів і виїздів заблоковані, встановлені 3 блокпоста.

Крім того, в селі Познань Рокитнівського району Рівненської області через збільшення кількості хворих на коронавіруснц інфекцію встановлено контрольно-пропускний пункт. Проводиться температурний скринінг, дезінфекція транспорту.

Наголошується, що духовенство Рівненської області перенесло вчинення богослужінь на могилах - Православна Церква України на 6 червня і Українська Православна Церква на 27 травня.

В області за спрощеною системою видано понад 90 спеціальних дозволів для здійснення регулярних перевезень під час карантину. У тому числі введено 13 спеціальних рейсів для підвезення медичних працівників до місця роботи.

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Крім того, кількість нових випадків COVID-19 в Україні після одноденного зростання скоротилося.

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