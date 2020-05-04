підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Світ
  • На коронавірус у світі хворіють 3,5 млн осіб. Дані 4 травня
04 травня 2020, понеділок, 09:00 40
Світ 2020-05-04T09:45:02+03:00
Українські Новини
На коронавірус у світі хворіють 3,5 млн осіб. Дані 4 травня

На коронавірус у світі хворіють 3,5 млн осіб. Дані 4 травня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як у США є докази, що коронавірус поширився з лабораторії в Ухані, у понеділок, 4 травня, у світі зареєстровано 3 507 053 випадків зараження коронавірусом, 1 125 308 з них одужали, 247 475 – померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах.

На першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом досі залишаються Сполучені Штати. Тут Covid-19 заразилися 1 158 041 людина, одужали - 180 152, померли - 67 682.

На другому місці Іспанія. Тут 217 466 хворих новим вірусом. Одужали - 118 902, померли - 25 264 людини.

210 717 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 81 654, померли - 28 884.

На четвертому місці опинилась Великобританія з 187 842 зараженими. Одужали - 902, померли - 28 520.

На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 168 925, одужали - 50 885, померли - 24 900.

Як повідомляли Українські Новини, американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала владу про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.

Крім того, лікарі назвали нові симптоми коронавірусу.

Більше новин про: Поширення коронавірусу коронавірус у світі статистика коронавірусу

Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів
Після довгих вихідних гривня виросла. Курс НБУ на понеділок
Новини
НБУ наростив скупку валюти на міжбанку в 4 рази 09:35
Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для 5-11 класів 09:33 Інфографіка
У декількох селах Рівненської області посилили карантин 09:00
На коронавірус у світі хворіють 3,5 млн осіб. Дані 4 травня 09:00
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна
В Одесі на Куликовому полі покладають квіти в пам'ять про загиблих 2 травня 12:31
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok