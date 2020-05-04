На коронавірус у світі хворіють 3,5 млн осіб. Дані 4 травня

У той час, як у США є докази, що коронавірус поширився з лабораторії в Ухані, у понеділок, 4 травня, у світі зареєстровано 3 507 053 випадків зараження коронавірусом, 1 125 308 з них одужали, 247 475 – померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах.



На першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом досі залишаються Сполучені Штати. Тут Covid-19 заразилися 1 158 041 людина, одужали - 180 152, померли - 67 682.



На другому місці Іспанія. Тут 217 466 хворих новим вірусом. Одужали - 118 902, померли - 25 264 людини.



210 717 осіб захворіли на коронавірус в Італії. Одужали - 81 654, померли - 28 884.



На четвертому місці опинилась Великобританія з 187 842 зараженими. Одужали - 902, померли - 28 520.



На п'ятому місці Франція. Тут захворіли 168 925, одужали - 50 885, померли - 24 900.



Як повідомляли Українські Новини, американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала владу про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.



Крім того, лікарі назвали нові симптоми коронавірусу.