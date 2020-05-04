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04 травня 2020, понеділок, 08:16 50 Інфографіка
Суспільство 2020-05-04T09:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів

Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавірус. фото: freepik
Коронавірус. фото: freepik

Сьогодні розпочався 54-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня.

До цієї дати залишилося 7 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину. Згідно з планом перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.

План виходу з карантину. Інфографіка: КабмінПлан виходу з карантину. Інфографіка: Кабмін


Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Крім того, кількість нових випадків COVID-19 в Україні після одноденного зростання скоротилася.

 

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Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів
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