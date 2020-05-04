Сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів

Сьогодні розпочався 54-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня. До цієї дати залишилося 7 днів. В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками. Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії. Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту. Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину. Згідно з планом перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%. План виходу з карантину. Інфографіка: Кабмін Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину. Крім того, кількість нових випадків COVID-19 в Україні після одноденного зростання скоротилася.