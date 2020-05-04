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04 травня 2020, понеділок, 05:00 69
Економіка 2020-05-04T09:30:02+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних гривня виросла. Курс НБУ на понеділок

Після довгих вихідних гривня виросла. Курс НБУ на понеділок

Елена Новикова
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Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 травня, на 1,22% до 26,9592 UAH/USD, у той час, як перед травневими вихідними курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків склав 27,2145 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 квітня - 3 травня, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,7367
1 долар США 26,9592
1 швейцарський франк 27,7529
10 єн 2,5294
10 російських рублів 3,6704
1 євро 29,2939

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Раніше економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

З 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

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