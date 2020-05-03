НАТО готується до другої спалаху коронавірусу восени

В той час, як у світі зафіксували 3 513 596 випадків зараження коронавірусом, Північноатлантичний альянс побоюється, що восени трапиться другий спалах коронавірусу, і почав розробляти план дій на цей випадок. Про це повідомляє видання Spiegel.

Так, повідомляється, що посли країн НАТО провели закриту зустріч з генеральним секретарем Йенсом Столтенбергом минулого тижня. На зустрічі було вирішено розпочати підготовку на випадок другої хвилі спалаху коронавірусу, щоб мати можливість надавати більш ефективну підтримку постраждалим партнерам по НАТО.

План операції повинен бути розроблений під егідою НАТО генерала генерала США Тодда Уолтерса. Дипломати НАТО кажуть, що план буде представлений і схвалений Альянсом в кінці червня на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, за оцінками ООН, після закінчення епідемії коронавіруса світ чекає масштабний голод.

Також вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab спрогнозували дати закінчення пандемії коронавіруса для світу і кожної країни окремо.