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  • Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине за сутки. В ОГА объяснили причину вспышки
03 мая 2020, воскресенье, 16:32 1920
Общество 2020-05-03T16:50:20+03:00
Українські Новини
Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине за сутки. В ОГА объяснили причину вспышки

Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине за сутки. В ОГА объяснили причину вспышки

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, карантин в Одессе, заражение коронавирусом, Коронавирус в Одесской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения коронавирусом, в Одесской области за прошедшие сутки коронавирус подтвержили еще у 80 человек. Причиной рекордного роста количества заболевших стало пренебрежительное отношение к карантину и санитарным правилам местных властей и населения. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на странице в Facebook.

Он заявил, что по состоянию на 9:30 3 мая всего зафиксировано 409 случаев заболевания.

"Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантина и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии. Подольск - 178 случаев (55 в сутки), Одесса - 78 случаев (2 в сутки), Беляевский район - 53 случая (11 в сутки), - написал Куцый.

Он добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольская на необходимость усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы.

Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.

Как сообщали Українські Новини, количество новых заболевших коронавирусом в Киеве после роста 2 мая сократилось более чем в два раза, в то время, как в Киевской области за прошедшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 784.

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