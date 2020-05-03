Одеська область стала лідером за захворюваності COVID-19 в Україні за добу. В ОДА пояснили причину спалаху

В той час, як в Україні зафіксували 11 913 випадків зараження коронавірусом, в Одеській області за минулу добу коронавірус подтвержили ще у 80 осіб. Причиною рекордного зростання кількості хворих стало зневажливе ставлення до карантину і санітарним правилам місцевої влади і населення. Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций на сторінці Facebook.

Він заявив, що станом на 9:30 3 травня всього зафіксовано 409 випадків захворювання.

"Найбільші спалахи зафіксовані там, де населення і місцева влада легковажно ставилися до карантину і несерйозно сприймали загрозу епідемії. Подольськ - 178 випадків (55 в добу), Одеса - 78 випадків (2 на добу), Біляївський район - 53 випадки (11 на добу), - написав Куций.

Він додав, що комісія з надзвичайних ситуацій неодноразово звертала увагу місцевої влади Подольська на необхідність посилення карантину і санітарних заходів, щоб убезпечити людей від загрози.

Тепер у місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових хворих коронавірусом в Києві після зростання 2 травня скоротилося більш ніж у два рази, в той час, як у Київській області за минулу добу кількість хворих COVID-19 збільшилася до 784.