У Київській області вже 784 випадків зараження коронавірусом. Дані по районах

В той час, як у Києві зафіксували 1 511 випадків зараження коронавірусом, у Київській області станом на 10.00 3 травня підтверджено 784 випадки, з них 73 дітей і 90 медичних працівників. За останню добу виявлено 37 нових випадків. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації.

Так, повідомляється, що лабораторно підтверджені випадки виявлені в наступних районах (населених пунктах області):

Обухівський район - 150 випадків (р. Обухів, смт Козин, с. Романків, р. Українка, с. Красна Слобідка, с. Нещарів, с. Германівка, с. Таценки, с. Деремезна, с. Червоне І, с. Долина, с. Григорівка, с. Матяшівка, с. Перше Травня);

Києво-Святошинський район - 278 випадків (с. Софіївська Борщагівка, Крюківщина, р. Вишневе, р. Боярка, с. Гатне, с. Лісники, с. Святопетровское, с. Дмитрівка, с. Білогородка, с. Тарасівка, с. Чайки, с. Нове, с. П. Борщагівка, с. Кременище, с. Капітанівка , с. Гнатівка, с. Юр'ївка; смт. Чабани, Гореничі, с. Круглик, с. Мих. Рубежівка, с. Личанка, Віта-Поштова)

Баришівський район - 8 випадків, Білоцерківський район - 6 випадків, Бориспільський район - 17 випадків, Броварський район - 31 випадок, Бородянський район - 6 випадків, Васильківський район - 10 випадків, Вишгородський район - 9 випадків, Іванківський район - 2 випадки, Макарівський район - 12 випадків, Миронівський район - 3 випадки, Кагарлицький район 22 випадки, Переяслав-Хмельницький район - 7 випадків, Поліський район - 1 випадок, Рокитнянський район - 2 випадки, Ставищенський район - 7 випадків, Таращанський район - 1 випадок, Згурівський район - 2 випадки, 3 - в Богуславської районі, 2 - у Фастівському районі, 19 - в м. Біла Церква, 25 р. Бровари, 36 р. Бориспіль, 2 в смт Бородянка, 11 р. Буча, 1 р. Березань, 13 - в м. Васильків, 1 - в смт. Глеваха, 3 - в смт Володарка, 11 - м. Вишгород, 7 р. Фастів; 1 - в смт Ставище, 33 в р. Кагарлик, 5 в смт Рокитне, 7 р. в Переяслав, 1 - в р. Іванків, 1 - в Богуславі, 17 р. Ірпінь, 2 в смт Ворзель, 4 р. Гостомель, 5 у смт Коцюбинське.

За весь час одужали 82 осіб, у тому числі 5 дітей. Померло - 17 осіб. За минулу добу летальних випадків не було.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували 11 913 випадків зараження коронавірусом.