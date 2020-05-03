підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
03 травня 2020, неділя, 16:08 21
Суспільство 2020-05-03T17:19:33+03:00
Українські Новини
У Київській області вже 784 випадків зараження коронавірусом. Дані по районах

У Київській області вже 784 випадків зараження коронавірусом. Дані по районах

Елена Новикова
Коронавірус, Зараження коронавірусом, Одужання від коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у Києві зафіксували 1 511 випадків зараження коронавірусом, у Київській області станом на 10.00 3 травня підтверджено 784 випадки, з них 73 дітей і 90 медичних працівників. За останню добу виявлено 37 нових випадків. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації.

Так, повідомляється, що лабораторно підтверджені випадки виявлені в наступних районах (населених пунктах області):

Обухівський район - 150 випадків (р. Обухів, смт Козин, с. Романків, р. Українка, с. Красна Слобідка, с. Нещарів, с. Германівка, с. Таценки, с. Деремезна, с. Червоне І, с. Долина, с. Григорівка, с. Матяшівка, с. Перше Травня);

Києво-Святошинський район - 278 випадків (с. Софіївська Борщагівка, Крюківщина, р. Вишневе, р. Боярка, с. Гатне, с. Лісники, с. Святопетровское, с. Дмитрівка, с. Білогородка, с. Тарасівка, с. Чайки, с. Нове, с. П. Борщагівка, с. Кременище, с. Капітанівка , с. Гнатівка, с. Юр'ївка; смт. Чабани, Гореничі, с. Круглик, с. Мих. Рубежівка, с. Личанка, Віта-Поштова)

Баришівський район - 8 випадків, Білоцерківський район - 6 випадків, Бориспільський район - 17 випадків, Броварський район - 31 випадок, Бородянський район - 6 випадків, Васильківський район - 10 випадків, Вишгородський район - 9 випадків, Іванківський район - 2 випадки, Макарівський район - 12 випадків, Миронівський район - 3 випадки, Кагарлицький район 22 випадки, Переяслав-Хмельницький район - 7 випадків, Поліський район - 1 випадок, Рокитнянський район - 2 випадки, Ставищенський район - 7 випадків, Таращанський район - 1 випадок, Згурівський район - 2 випадки, 3 - в Богуславської районі, 2 - у Фастівському районі, 19 - в м. Біла Церква, 25 р. Бровари, 36 р. Бориспіль, 2 в смт Бородянка, 11 р. Буча, 1 р. Березань, 13 - в м. Васильків, 1 - в смт. Глеваха, 3 - в смт Володарка, 11 - м. Вишгород, 7 р. Фастів; 1 - в смт Ставище, 33 в р. Кагарлик, 5 в смт Рокитне, 7 р. в Переяслав, 1 - в р. Іванків, 1 - в Богуславі, 17 р. Ірпінь, 2 в смт Ворзель, 4 р. Гостомель, 5 у смт Коцюбинське.

За весь час одужали 82 осіб, у тому числі 5 дітей. Померло - 17 осіб. За минулу добу летальних випадків не було.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували 11 913 випадків зараження коронавірусом.

Також, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

Більше новин про: Коронавірус Зараження коронавірусом Одужання від коронавірусу Коронавірус у Київській області

У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження корона...
У Київській області збільшилась кількість випадків...
У Київській області зафіксували 664 випадки корона...
У Київській області вже 570 заражених коронавірусо...
Кількість нових хворих на коронавірус в Києві після зростання 2 травня скоротилася більш ніж удвічі
У Київській області вже 784 випадків зараження коронавірусом. Дані по районах
Новини
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Одеська область стала лідером за захворюваності COVID-19 в Україні за добу. В ОДА пояснили причину спалаху 16:37
У Київській області вже 784 випадків зараження коронавірусом. Дані по районах 16:08
У Житомирській області рятувальники ліквідували кілька осередків займання 15:35
У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом 15:05
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна
В Одесі на Куликовому полі покладають квіти в пам'ять про загиблих 2 травня 12:31
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ 13:34
більше новин
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні після одноденного зростання скоротилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok