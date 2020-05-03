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03 мая 2020, воскресенье, 15:31 37
Происшествия 2020-05-03T15:46:59+03:00
Українські Новини
В Житомирской области спасатели ликвидировали несколько очагов возгорания

В Житомирской области спасатели ликвидировали несколько очагов возгорания

Елена Новикова
Пожар, тушение пожара, Пожар в Чернобыльской зоне, Ликвидация пожара, Пожар в Житомирской области
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС

В то время, как украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности, по состоянию на 3 мая 12:00 спасатели ликвидировали три очага возгорания в Житомирской области. В Киевской области продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Так, сообщается, что в Овручском районе на территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки возле с. Первомайское (возникло 16.04) и с. Гай (возникло 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Лучанка в Овручскому районе на территории Слободского лесничества. Подразделения ГосЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ДСНС 64 чел. личного состава и 22 единицы техники.

В Киевской области подразделения ГосЧС оказывают помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников.

К тушению привлечены 173 человека и 56 единицы техники, из них от ДСНС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщали Українські Новини, перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор.

Ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

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