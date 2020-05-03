У Житомирській області рятувальники ліквідували кілька осередків займання

В той час, як українців попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки, станом на 3 травня 12:00 рятувальники ліквідували три осередки загорання в Житомирській області. У Київській області триває гасіння окремих осередків тління торфовищ.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, повідомляється, що в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва ліквідовано 2 вогнища загоряння лісової підстилки біля с. Первомайське (виникло 16.04) і с. Гай (виникло 29.04). Також ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу с. Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництв. Підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств до гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 327 осіб і 62 одиниці техніки, з них від ДСНС 64 чол. особового складу та 22 одиниці техніки.

В Київській області підрозділи ДСНс надають допомогу Державному агентству України з управління зоною відчуження гасіння окремих осередків тління торфовищ.

До гасіння залучено 173 людини і 56 одиниці техніки, з них від ДСНС 113 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки.

Радіаційний фон по Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

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