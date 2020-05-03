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03 мая 2020, воскресенье, 14:55 571
Силовые структуры 2020-05-03T14:55:52+03:00
Українські Новини
В ВСУ зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом

В ВСУ зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Вооруженных силах коронавирусом болеют 49 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случаев заболевания, в то время, как по всей Украине зафиксировали 11 913 случаев заражения COVID-19

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек, при этом количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 91 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев заболевания острой респираторной болезнью. Больные (Харьковская область - 3 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 военнослужащий) лечатся дома под присмотром медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

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