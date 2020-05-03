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03 травня 2020, неділя, 15:05 20
Силові структури 2020-05-03T17:15:01+03:00
Українські Новини
У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом

У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Зараження коронавірусом, Одужання від коронавірусу, Коронавірус у ЗСУ
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Збройних силах коронавірусом хворіють 49 осіб, за минулу добу зареєстровано 4 нових випадків захворювання, в той час, як по всій Україні зафіксували 11 913 випадків зараження COVID-19

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

На 07:00 3 травня у Збройних Силах України гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 49 осіб. Також за період пандемії одужали 30 чоловік і 2 летальних випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходяться 295 чоловік, при цьому кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 91 людина.

"За минулу добу зареєстровано чотири нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою. Хворі (Харківська область - 3 військовослужбовців, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив, що якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса.

Також, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавирусной інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

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