Под Киевом полицейские задержали бездомного гражданина России, который угрожал устроить взрыв в селе

В воскресенье, 3 мая, в Киевской области полиция задержала псевдоминера, в то время, как Киевская полиция собирается искать нарушителей карантина с помощью дронов. Им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин России. 44-летний нарушитель заявлял, что он заминировал село Вишенки Бориспольского района и в ближайшее время произойдет взрыв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киевской области.

Так, сообщается, что мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв.

"По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминирования не подтвердился. Уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признался работникам полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которого совершен звонок на линию 102 о заминировании.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской.

Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.

Как сообщали Українські Новини, полиция на майские праздники продолжила работать в усиленном режиме.

Также Национальная полиция констатирует сокращение количества умышленных убийств на 14% в марте текущего года по сравнению с мартом 2019 года из-за карантина в то время.