подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
03 мая 2020, воскресенье, 14:31 408
Силовые структуры 2020-05-03T14:39:11+03:00
Українські Новини
Под Киевом полицейские задержали бездомного гражданина России, который угрожал устроить взрыв в селе

Под Киевом полицейские задержали бездомного гражданина России, который угрожал устроить взрыв в селе

Елена Новикова
Полиция, Киевская область, Задержание, Ложное минирование, Вишеньки
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

В воскресенье, 3 мая, в Киевской области полиция задержала псевдоминера, в то время, как Киевская полиция собирается искать нарушителей карантина с помощью дронов. Им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин России. 44-летний нарушитель заявлял, что он заминировал село Вишенки Бориспольского района и в ближайшее время произойдет взрыв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киевской области.

Так, сообщается, что мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв.

"По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминирования не подтвердился. Уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признался работникам полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которого совершен звонок на линию 102 о заминировании.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской.

Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.

Как сообщали Українські Новини, полиция на майские праздники продолжила работать в усиленном режиме.

Также Национальная полиция констатирует сокращение количества умышленных убийств на 14% в марте текущего года по сравнению с мартом 2019 года из-за карантина в то время.

Больше новостей о: Полиция Киевская область Задержание Ложное минирование Вишеньки

В Харькове на улице задержали обнаженную женщину с...
В Киевской области продовольственным рынкам разреш...
Контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу гене...
У полиции нет подозреваемых в "минировании" Алекса...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине после однодневного роста сократилось
Сегодня 53-й день карантина, до его окончания осталось 8 дней
Новости
В ВСУ зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом 14:55
Под Киевом полицейские задержали бездомного гражданина России, который угрожал устроить взрыв в селе 14:31
Митинг предпринимателей на Майдане. Фото: РБК-Украина
На Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста 13:55
НСЖУ назвал одним из врагов прессы в 2020 Бородняского 13:45
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
больше новостей
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
Европейские страны выходят из карантина. Планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС 18:20
В Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса 18:44
больше новостей
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:24
больше новостей
За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тысяч человек. Данные на 3 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok