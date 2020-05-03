В детском доме под Киевом зафиксировали коронавирус

В Киевской области, где на утро 2 мая подтверждено 747 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 подтвердили у помощника воспитателя детского дома в селе Мокрец Броварского района. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации. Сообщается, что женщина заболела ОРВИ 23 апреля, 25 она обратилась к врачу. 28 апреля у больной уже наблюдалась потеря обоняния и вкуса и ее направили на ПЦР-тест. А 1 мая получили положительный результат, подтверждающий заражение COVID-19. В обладминистрации отмечают, что в детском доме находятся 48 человек, в том числе 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Тесты на коронавирус взяли у 32 детей и 16 взрослых. Скриншот сообщения КОГА. Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом. Советы Минздрава А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа. Алгоритм действий при симптомах коронавирусе Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса. Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки. В Украине 53-й день карантина. Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.