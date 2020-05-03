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03 мая 2020, воскресенье, 09:25 1604 Инфографика
Медицина 2020-05-03T09:25:16+03:00
Українські Новини
В детском доме под Киевом зафиксировали коронавирус

В детском доме под Киевом зафиксировали коронавирус

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, Заболеваемость коронавирусом, коронавирус в детском доме
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В Киевской области, где на утро 2 мая подтверждено 747 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 подтвердили у помощника воспитателя детского дома в селе Мокрец Броварского района.

Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Сообщается, что женщина заболела ОРВИ 23 апреля, 25 она обратилась к врачу. 28 апреля у больной уже наблюдалась потеря обоняния и вкуса и ее направили на ПЦР-тест. А 1 мая получили положительный результат, подтверждающий заражение COVID-19.

В обладминистрации отмечают, что в детском доме находятся 48 человек, в том числе 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Тесты на коронавирус взяли у 32 детей и 16 взрослых.

Скриншот сообщения КОГА.Скриншот сообщения КОГА.

Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом.

Советы МинздраваСоветы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусаАлгоритм действий при симптомах коронавирусе

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки. В Украине 53-й день карантина. 

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

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