В детском доме под Киевом зафиксировали коронавирус

В Киевской области, где на утро 2 мая подтверждено 747 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 подтвердили у помощника воспитателя детского дома в селе Мокрец Броварского района.

Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Сообщается, что женщина заболела ОРВИ 23 апреля, 25 она обратилась к врачу. 28 апреля у больной уже наблюдалась потеря обоняния и вкуса и ее направили на ПЦР-тест. А 1 мая получили положительный результат, подтверждающий заражение COVID-19.

В обладминистрации отмечают, что в детском доме находятся 48 человек, в том числе 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Тесты на коронавирус взяли у 32 детей и 16 взрослых.

Скриншот сообщения КОГА.

Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом.

Советы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусе

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки. В Украине 53-й день карантина.

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.