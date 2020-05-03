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03 травня 2020, неділя, 08:48 54 Інфографіка
Суспільство 2020-05-03T08:57:40+03:00
Українські Новини
Сьогодні 53-й день карантину, до його закінчення залишилося 8 днів

Сьогодні 53-й день карантину, до його закінчення залишилося 8 днів

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 53-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19, в той час, як за добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч чоловік.

На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня.

До цієї дати залишилося 8 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Днипре, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Карантин в Україні скасують – коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини,Моз заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу.

Тим часом, кількість заражених коронавірусом в Україні за 1 травня зросла до 550 в добу.

Також, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавирусной інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

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