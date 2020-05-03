За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня

За останню добу, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

На першому місці за кількістю летальних випадків за останню добу США, там померли 1691 особа.

У Великобританії жертвами захворювання стала 621 особа, в Італії – 474, в Бразилії – 340, в Еквадорі – 308, в Іспанії – 276, у Канаді – 175, у Франції – 166, у Мексиці – 113 і 100 жертв в Індії.

Найбільше нових випадків зараження підтвердили в США – 29,7 тисяч. За цей період в Росії діагностували 9,6 тисяч нових хворих, у Великобританії – 4,8 тисяч, в Бразилії – майже 4,5 тисяч, в Іспанії – понад 2,5 тисяч, в Індії – 2,4 тисяч, у Перу – більше 2 тисяч і 1,9 тисяч випадків в Туреччині.

Загалом у всьому світі вилікувались 1 мільйон 120 тисяч чоловік.

Дані з сайту worldometers за коронавирусу на ранок 3 травня.

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