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  • За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня
03 травня 2020, неділя, 08:17 156 Інфографіка
Світ 2020-05-03T08:21:19+03:00
Українські Новини
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня

За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня

Надежда Комендантова
Коронавірус, Коронавірус в світі, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За останню добу, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

На першому місці за кількістю летальних випадків за останню добу США, там померли 1691 особа.

У Великобританії жертвами захворювання стала 621 особа, в Італії – 474, в Бразилії – 340, в Еквадорі – 308, в Іспанії – 276, у Канаді – 175, у Франції – 166, у Мексиці – 113 і 100 жертв в Індії.

Найбільше нових випадків зараження підтвердили в США – 29,7 тисяч. За цей період в Росії діагностували 9,6 тисяч нових хворих, у Великобританії – 4,8 тисяч, в Бразилії – майже 4,5 тисяч, в Іспанії – понад 2,5 тисяч, в Індії – 2,4 тисяч, у Перу – більше 2 тисяч і 1,9 тисяч випадків в Туреччині.

Загалом у всьому світі вилікувались 1 мільйон 120 тисяч чоловік.

Дані з сайту worldometers за коронавирусу на ранок 3 травня.Дані з сайту worldometers за коронавирусу на ранок 3 травня.

Раніше в МОЗ дали рекомендації, як знизити шанси зараження коронавірусом.

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А також, що робити в разі виявлення симптомів коронавірусу.

Алгоритм дій при симптомах коронавірусаАлгоритм дій при симптомах коронавирусе

Як повідомляли Українські Новини, вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab зробили прогноз дат закінчення пандемії для світу і кожної країни окремо.

В ООН заявили, що пандемія коронавіруса може привести до масштабного голоду.

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