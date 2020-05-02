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02 мая 2020, суббота, 14:53 73 Карта
Общество 2020-05-02T14:57:06+03:00
Українські Новини
Дожди, грозы и перепад температур от +1 до +24: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Дожди, грозы и перепад температур от +1 до +24: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

В то время, как в мае синоптики прогнозируют аномальный холод, заморозки, жару и засуху, 3 мая в Киеве облачно с прояснениями, ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем ​кратковременный умеренный дождь, ​местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный  дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов, в Винницкой области +18…+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также лето-2020 в Украине будет аномально холодным: синоптик дал пугающий прогноз.

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