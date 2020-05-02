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02 мая 2020, суббота, 09:24 157
Общество 2020-05-02T09:24:45+03:00
Українські Новини
Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить

Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить

Ольга Фандорина
Житомирская область, Лесные пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Пожар в Житомирской области
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium

В то время, как украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности, спасатели локализовали пожары в лесных массивах зоны отчуждения и в Житомирской области. Утром в субботу, 2 мая, продолжается работа по тушению очагов возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по состоянию на утро 2 мая, спасатели оказывают помощь в тушении очагов тления торфяников и очагах в Чернобыльской зоне, которые уже пройдены огнем. Привлечены 203 человека и 64 единицы техники.

При этом возгорания в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Спасатели продолжают тушит возгорание в Чернобыле и Житомирской области, Фото: dsns.gov.ua

В Житомирской области спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления лесной подстилки, пеньки и древесину. Привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из которых от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.

Как сообщали Українськi Новини, перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор.

Ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

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