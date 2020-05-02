Пожежі в Житомирській області і Чорнобильській зоні продовжують гасити

В той час, як українців попередили про високий рівень пожежної небезпекипасатели локалізували пожежі в лісових масивах зони відчуження і в Житомирській області. Вранці в суботу, 2 травня, триває робота з гасіння вогнищ займання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, станом на ранок 2 травня, рятувальники надають допомогу в гасінні вогнищ тління торфовищ і осередках в Чорнобильській зоні, які вже пройдені вогнем. Притягнуто 203 людини і 64 одиниці техніки.

При цьому загоряння у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів Житомирської області локалізовані.

Рятувальники продовжують гасить пожежу в Чорнобилі та Житомирської області, Фото: dsns.gov.ua

У Житомирській області рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління лісової підстилки, пеньки і деревину. Залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з яких від ДСНС 69 чоловік особового складу та 22 одиниці техніки.

Як повідомляли Українські Новини, перед травневими святами голова Держнс попросив українців не спалювати траву і сміття.

Раніше Держнс локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.