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02 травня 2020, субота, 09:24 14
Суспільство 2020-05-02T09:27:07+03:00
Українські Новини
Пожежі в Житомирській області і Чорнобильській зоні продовжують гасити

Пожежі в Житомирській області і Чорнобильській зоні продовжують гасити

Ольга Фандорина
Рятувальники, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, Пожежа в Житомирській області
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Dronarium
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Dronarium

В той час, як українців попередили про високий рівень пожежної небезпекипасатели локалізували пожежі в лісових масивах зони відчуження і в Житомирській області. Вранці в суботу, 2 травня, триває робота з гасіння вогнищ займання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, станом на ранок 2 травня, рятувальники надають допомогу в гасінні вогнищ тління торфовищ і осередках в Чорнобильській зоні, які вже пройдені вогнем. Притягнуто 203 людини і 64 одиниці техніки.

При цьому загоряння у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів Житомирської області локалізовані.

Рятувальники продовжують гасить пожежу в Чорнобилі та Житомирської області, Фото: dsns.gov.ua

У Житомирській області рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління лісової підстилки, пеньки і деревину. Залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки, з яких від ДСНС 69 чоловік особового складу та 22 одиниці техніки.

Як повідомляли Українські Новини, перед травневими святами голова Держнс попросив українців не спалювати траву і сміття.

Раніше Держнс локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

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