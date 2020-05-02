підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Світ
  • Кількість хворих коронавірусом зростає. Дані на 2 травня
02 травня 2020, субота, 08:12 10
Світ 2020-05-02T08:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість хворих коронавірусом зростає. Дані на 2 травня

Кількість хворих коронавірусом зростає. Дані на 2 травня

Ольга Фандорина
Коронавірус, Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість випадків інфікування коронавірусом у всьому світі станом на вечір 1 травня перевищила 3 млн 333 тис. З них понад 2 млн 44 тис. — активні. Понад 235 тис. пацієнтів померли. За минулу добу в світі діагностували 94 552 випадки захворювання коронавірусом. Це на 8515 випадків більше, ніж 30 квітня. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Згідно з цими даними, до п'ятірки країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять (дані станом на 17:30 1 травня по Києву):

  • США (1 099 275);
  • Іспанія (239 639);
  • Італія (205 463);
  • Великобританія (171 253);
  • Франція (167 178);

Німеччина (163 331) посідає шосте місце, за нею йдуть Туреччина (120 204) і Росія (114 431), де 1 травня стало відомо про новий добовому рекорд — майже 8 тис. нових інфікованих. Закривають топ-10 світових вогнищ хвороби Іран (95 646) і Бразилія (87 187), яка витіснила із десятки Китай (82 874).

Раніше в МОЗ дали рекомендації, як знизити шанси зараження коронавірусом.

Поради МозПоради Моз

А також, що робити в разі виявлення симптомів коронавирсуа.

Алгоритм дій при симптомах коронавірусаАлгоритм дій при симптомах коронавирусе

Як повідомляли Українські Новини, вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab зробили прогноз дат закінчення пандемії для світу і кожної країни окремо.

В ООН заявили, що пандемія коронавіруса може привести до масштабного голоду.

Більше новин про: Коронавірус Поширення коронавірусу коронавірус у світі статистика коронавірусу

У Чехії дозволили масові заходи до 100 осіб...
4 європейські країни готуються приймати туристів, ...
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. м...
У США вже мільйон хворих на коронавірус. Дані у вс...
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні
В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити метро
Новини
Кількість хворих коронавірусом зростає. Дані на 2 травня 08:12
Більше 8 млн пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію: на скільки і кому підвищать виплати 06:14 Інфографіка
Дощі і спека +27. Прогноз погоди на суботу 22:54 Карта
Поправки в законопроект про банки не зірвуть співпрацю України з МВФ, - Зеленський 22:26
"Ми не Радянський союз": Кабмін обіцяє не перешкоджати заробітчанам у виїзді на роботу 20:53
більше новин
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
"Заробив статок в Україні - чому б не допомогти?" - Ярославський розповів міжнародному телеканалу про роль бізнесу в подоланні епідемії коронавірусу 15:47
Інститут когнітивного моделювання проводить лекції зі стресостійкості для нардепів "Слуги народу" 12:09
більше новин
З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки 06:00
Ми "зашиваємося": лікарі розповіли про масові звільнення і порівняли умови роботи з італійськими 11:27
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко 20:31
Арахамія заявив, що Зеленський для Саакашвілі знайшов іншу посаду замість віце-прем'єра 17:24
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
більше новин
У Києві медики влаштували бойкот через низьку зарплату і роботу з пацієнтами з підозрою на Covid-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok