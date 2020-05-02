Кількість хворих коронавірусом зростає. Дані на 2 травня

Кількість випадків інфікування коронавірусом у всьому світі станом на вечір 1 травня перевищила 3 млн 333 тис. З них понад 2 млн 44 тис. — активні. Понад 235 тис. пацієнтів померли. За минулу добу в світі діагностували 94 552 випадки захворювання коронавірусом. Це на 8515 випадків більше, ніж 30 квітня. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Згідно з цими даними, до п'ятірки країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять (дані станом на 17:30 1 травня по Києву):

США (1 099 275);

Іспанія (239 639);

Італія (205 463);

Великобританія (171 253);

Франція (167 178);

Німеччина (163 331) посідає шосте місце, за нею йдуть Туреччина (120 204) і Росія (114 431), де 1 травня стало відомо про новий добовому рекорд — майже 8 тис. нових інфікованих. Закривають топ-10 світових вогнищ хвороби Іран (95 646) і Бразилія (87 187), яка витіснила із десятки Китай (82 874).

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Поради Моз

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Алгоритм дій при симптомах коронавирусе

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