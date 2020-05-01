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01 мая 2020, пятница, 22:54 15 Карта
Общество 2020-05-01T23:01:28+03:00
Українські Новини
Дожди и жара +27. Прогноз погоды на субботу

Дожди и жара +27. Прогноз погоды на субботу

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как в мае синоптики прогнозируют аномальный холод, заморозки, жару и засуху, 2 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем ​​местами грозы, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+24 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Одесской области днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также в Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях.

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