Поправки в законопроект о банках не сорвут сотрудничество Украины с МВФ, - Зеленский

После того, как Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в скором времени получит транш от МВФ.

"Я хочу поблагодарить народных депутатов, а особенно партию "Слуга народа", которые вчера разблокировали принятие банковского закона. 16 тыс. правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу. Думаю, народу Украины все стало окончательно понятно. Результат на табло", - сказал Зеленский в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Ранее стало известно, что Верховная Рада запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия прогнозирует голосование за законопроект о банках после 11 мая.

Ранее Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.