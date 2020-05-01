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01 мая 2020, пятница, 22:26 133
Президент 2020-05-01T22:28:23+03:00
Українські Новини
Поправки в законопроект о банках не сорвут сотрудничество Украины с МВФ, - Зеленский

Поправки в законопроект о банках не сорвут сотрудничество Украины с МВФ, - Зеленский

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Владимир Зеленский, Сотрудничество с МВФ, Антиколомойский закон
Зеленский. Скриншот видео
Зеленский. Скриншот видео

После того, как Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в скором времени получит транш от МВФ. 

"Я хочу поблагодарить народных депутатов, а особенно партию "Слуга народа", которые вчера разблокировали принятие банковского закона. 16 тыс. правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу. Думаю, народу Украины все стало окончательно понятно. Результат на табло", - сказал Зеленский в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Ранее стало известно, что Верховная Рада запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия прогнозирует голосование за законопроект о банках после 11 мая.

Ранее Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.

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