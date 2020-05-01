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01 мая 2020, пятница, 19:34 1009
Транспорт 2020-05-01T20:09:14+03:00
Українські Новини
В Офисе президента рассказали, когда могут открыть метро

В Офисе президента рассказали, когда могут открыть метро

Кира Молчанова
Кирилл Тимошенко, Офис Президента Украины, карантин в Украине, Открытие метро, ослабление карантина
Метро. Українське фото
Метро. Українське фото

Разные виды транспорта будут запускать постепенно по мере ослабления карантинных ограничений, но метро заработает в последнюю очередь.

Об этом сообщил Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Liga.net.

"Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах. Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - рассказал Тимошенко журналистам.

По его словам, такой поздний срок запуска метрополитена связан с тем, что в подземке сложно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" опровергло появившуюся ранее информацию о дате открытия пассажирских перевозок без спецпропусков.

С 17 марта Кабинет Министров постановил запретить работу метрополитенов в период карантина.

Также Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Согласно ему, в метро без спецпропуска можно будет ездить на 4 этапе выхода из карантина. Когда наступит этот этап – зависит от эпидемиологической ситуации.

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