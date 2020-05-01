В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити метро

Різні види транспорту будуть запускати поступово в міру ослаблення карантинних обмежень, але метро запрацює в останню чергу.

Про це повідомив Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Liga.net.

"Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах. Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості їздять на таксі", - розповів Тимошенко журналістам.

За його словами, такий пізній термін запуску метрополітену пов'язаний з тим, що в підземці складно контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київський метрополітен" спростувало інформацію, що з'явилася раніше про дату відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток.

З 17 березня Кабінет Міністрів постановив заборонити роботу метрополітенів в період карантину.

Також Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину. Згідно з ним, в метро без спецперепустки можна буде їздити на 4 етапі виходу з карантину. Коли настане цей етап, залежить від епідеміологічної ситуації.