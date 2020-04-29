Кабмин рассмотрит ослабление карантина 6 мая

Кабинет Министров на заседании в среду, 6 мая, намерен рассмотреть вопрос ослабления карантинных мер с 11 мая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"В следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия", - сказал он.

Премьер отметил, что ослабления будут в случае, если количество заболевших коронавирусной инфекцией не будет увеличиваться.

Так, по его словам, на первом этапе планируется открытие парков, скверов, магазинов торговли непродовольственными товарами, кафе и кофеен с обслуживанием "на вынос".

Шмыгаль также подчеркнул, что скорость ослабления карантинных мер по другим сферам будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шмыгаль отметил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.



24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.



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