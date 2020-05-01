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  • В Мукачево с понедельника собираются ослабить карантин. Разрешат работу торговых центров и посещение парков
01 мая 2020, пятница, 19:17 526
Общество 2020-05-01T19:20:16+03:00
Українські Новини
В Мукачево с понедельника собираются ослабить карантин. Разрешат работу торговых центров и посещение парков

В Мукачево с понедельника собираются ослабить карантин. Разрешат работу торговых центров и посещение парков

Кира Молчанова
Закарпатье, Мукачево, карантин в Украине, Коронавирус в Мукачево, ослабление карантина
Мукачево.Фото: Википедия
Мукачево.Фото: Википедия

После того, как мэр Анатолий Бондаренко ослабил карантин в Черкассах, за смягчение запретов выступили в Мукачево на Закарпатье. С понедельника, 4 мая, там хотят запустить работу торговых центров, а людям разрешить посещение парков.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мукачевского городского совета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", — говорится в сообщении.

Торговые центры будут работать при таких условиях:

  • использования посетителями средств защиты -респираторив или защитных масок;
  • обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;
  • нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
  • соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров
  • наличия дезинфекторов на входе.

Скриншот Facebook Мукачевского городского советаСкриншот Facebook Мукачевского городского совета

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая в Украине разрешили рынкам работать, но только после получения особого разрешения.

В Кабинете Министров уточнили, какие правила придется соблюдать.

Тем временем, с первыми открытиями торговых точек последовали первые нарушения.

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