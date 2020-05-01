В Мукачево с понедельника собираются ослабить карантин. Разрешат работу торговых центров и посещение парков

После того, как мэр Анатолий Бондаренко ослабил карантин в Черкассах, за смягчение запретов выступили в Мукачево на Закарпатье. С понедельника, 4 мая, там хотят запустить работу торговых центров, а людям разрешить посещение парков. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мукачевского городского совета. "С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", — говорится в сообщении. Торговые центры будут работать при таких условиях: использования посетителями средств защиты -респираторив или защитных масок; обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа; нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров; соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров наличия дезинфекторов на входе. Скриншот Facebook Мукачевского городского совета Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая в Украине разрешили рынкам работать, но только после получения особого разрешения. В Кабинете Министров уточнили, какие правила придется соблюдать. Тем временем, с первыми открытиями торговых точек последовали первые нарушения.