В Мукачево с понедельника собираются ослабить карантин. Разрешат работу торговых центров и посещение парков

После того, как мэр Анатолий Бондаренко ослабил карантин в Черкассах, за смягчение запретов выступили в Мукачево на Закарпатье. С понедельника, 4 мая, там хотят запустить работу торговых центров, а людям разрешить посещение парков.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мукачевского городского совета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", — говорится в сообщении.

Торговые центры будут работать при таких условиях:

использования посетителями средств защиты -респираторив или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;

нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров

наличия дезинфекторов на входе.

Скриншот Facebook Мукачевского городского совета

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая в Украине разрешили рынкам работать, но только после получения особого разрешения.

В Кабинете Министров уточнили, какие правила придется соблюдать.

Тем временем, с первыми открытиями торговых точек последовали первые нарушения.