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  • В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Всего заразились 114 тыс. человек
01 мая 2020, пятница, 16:50 768
Мир 2020-05-01T16:51:18+03:00
Українські Новини
В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Всего заразились 114 тыс. человек

В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Всего заразились 114 тыс. человек

Валерия Драгомирова
Россия, Коронавирус, Коронавирус в России
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как премьер-министр России заразился коронавирусом, за последние сутки в стране зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет российский Интерфакс.

Это новое рекордное значение после показателей четверга, когда было выявлено 7 099 заболевших.

Активно было выявлено 3 534 случая (44,5%) - это заболевшие без клинических проявлений COVID-19.

Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве - 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных, в Петербурге - 349, в Свердловской области - 232, в Нижегородской области - 179.

За сутки умерли от коронавируса 96 человек, за весь период - 1169 человек.

За последние 24 часа выздоровел еще 1601 человек, за все время наблюдения - 13 220 человек.


Как сообщали Українські Новини, Россия продлила на неизвестный срок ограничения на въезд иностранцев в страну.

Кроме того, в России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные.

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