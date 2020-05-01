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01 мая 2020, пятница, 15:56 34 Инфографика
Силовые структуры 2020-05-01T15:57:55+03:00
Українські Новини
В ВСУ за прошедшие сутки не зарегистрировали новые случаи коронавируса

В ВСУ за прошедшие сутки не зарегистрировали новые случаи коронавируса

Валерия Драгомирова
ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в ВСУ
Военный. Фото: Минобороны
Военный. Фото: Минобороны

В Вооруженных Силах за прошедшие сутки не зарегистрированы новые случаи коронавируса, всего болеет 44 человека. Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

По состоянию на 1 мая в украинской армии коронавирусом болеют 44 человека.  Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: ЦОЗКак защититься от коронавируса. Инфографика: ЦОЗ


Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в ВСУ подтвердили первое выздоровление от Covid-19.

7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

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