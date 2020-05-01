В ВСУ за прошедшие сутки не зарегистрировали новые случаи коронавируса

В Вооруженных Силах за прошедшие сутки не зарегистрированы новые случаи коронавируса, всего болеет 44 человека. Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.По состоянию на 1 мая в украинской армии коронавирусом болеют 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в ВСУ подтвердили первое выздоровление от Covid-19.7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.