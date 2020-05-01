В ВСУ за прошедшие сутки не зарегистрировали новые случаи коронавируса

В Вооруженных Силах за прошедшие сутки не зарегистрированы новые случаи коронавируса, всего болеет 44 человека. Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

По состоянию на 1 мая в украинской армии коронавирусом болеют 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: ЦОЗ



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