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01 мая 2020, пятница, 12:00 26
Происшествия 2020-05-01T12:02:08+03:00
Українські Новини
Пожар в Чернобыльской зоне локализован, но тление торфяников продолжается

Пожар в Чернобыльской зоне локализован, но тление торфяников продолжается

Анна Рудык
Пожар, Лесные пожары, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

В то время, как украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тление торфяников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7:00 1 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников", - говорится в нем.

К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГосЧс 145 человек личного состава и 35 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

По состоянию на 7:00 1 мая все очаги пожаров в вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района, вблизи с. Повча Лугинского района, вблизи с. Лучанки и Дубовый Гай Овручского района локализованы, открытого огня нет, силами ГосЧс оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГосЧс 100 человек личного состава и 31 единица техники.

Как сообщали Українськi Новини, перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор.

Ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

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