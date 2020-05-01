Пожежа в Чорнобильській зоні локалізовано, але тління торфовищ триває

В той час, як українців попередили про високий рівень пожежної небезпеки, в Чорнобильській зоні відчуження триває тління торфовищ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"Пожежі в лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані. Станом на 7:00 1 травня підрозділами Держнс надається допомога ГАЗО до гасіння окремих осередків тління торфовищ", - йдеться в ньому.

До гасіння залучено 203 людини і 65 одиниць техніки, з них від ДСНС 145 осіб особового складу і 35 одиниць техніки.

Радіаційний фон по Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

Станом на 7:00 1 травня всі осередки пожеж поблизу с. Рудня-Перганская Олевського району, поблизу с. Повча Лугинського району, поблизу с. Лучанки і Дубовий Гай Овруцького району локалізовані, відкритого вогню немає, силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств до гасіння окремих вогнищ тління лісової підстилки, пеньків і деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 осіб і 92 одиниці техніки, з них від ДСНС 100 осіб особового складу і 31 одиниця техніки.

Як повідомляли Українські Новини, перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття.

Раніше ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.