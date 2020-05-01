Албанские врачи в Италии в честь отъезда устроили вечеринку и получили штрафы по 500 евро

После того, как в Турции полиция "накрыла" "коронавирусную вечеринку", в Италии медики из Албании, которых привлекли к борьбе с коронавирусом, устроили вечеринку в отеле перед отъездом на родину. Об этом сообщает газета Corriere dela Serra.

Инцидент произошел в итальянском городе Брешия. Медработники работали в больницах месяц, и уже 30 апреля должны были вылететь рейсом в Тирану. Однако они праздновали окончание миссии, слушали громко музыку и распивали алкогольные напитки.

На врачей в полицию пожаловался владелец гостиницы. Правоохранители по прибытию застали в номере около 12 человек. Каждому медику выписали штраф в 500 евро, поскоьку они знали, что в стране не аданный момент запрещены любые собрания и мероприятия даже для медработников.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мадриде полиция оштрафовала на улице пенсионера за "охоту на покемонов" на карантине.

Кроме того, мэр одного из городов США приказал правоохранителям наказывать всех тех, кто посещает бары во время карантина, после чего там нашли его жену.