Мэр одного из городов в США поручил полиции искать нарушителей карантина в барах, после чего там нашли его жену

Мэр одного из городов в США поручил полиции искать нарушителей карантина в барах, после чего там нашли его жен

Мэр города Олтон Брэнт Уолкер (штат Иллинойс) в США дал поручения полицейским каждый вечер проверять бары и заведения города, чтобы вычислять нарушителей карантина. Через 2 дня в одном из баров нашли его супругу. Об этом передает CNN.

Согласно информации ведомства, через 48 часов после поручения мэра, в баре под названием Hiramʼs Tavern полицейские поймали нескольких нарушителей карантина, в том числе жену мэра. Об этом сообщил сам Уокер.

"Я поручил начальнику полиции вести себя с ней точно так же, как с любым другим нарушителем карантина", — заявил Уокер и добавил, что она не получит никаких привилегий.

В штате Иллинойсе во время карантина запрещены любые публичные и частные собрания, выходящие за пределы одной семьи или квартиры. Нарушителям, которые собираются в баре, грозит $2,5 тысячи штрафа или 346 дней в тюрьме.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом в США составляет 400 тысяч человек.

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