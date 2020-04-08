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  • Мэр одного из городов в США поручил полиции искать нарушителей карантина в барах, после чего там нашли его жену
08 апреля 2020, среда, 16:52 283
Америка 2020-04-08T16:55:05+03:00
Українські Новини
Мэр одного из городов в США поручил полиции искать нарушителей карантина в барах, после чего там нашли его жен

Мэр одного из городов в США поручил полиции искать нарушителей карантина в барах, после чего там нашли его жену

Елизавета Кесельман
США, Америка, Запрет, Карантин, Коронавирус в США, Нарушение карантина
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Мэр города Олтон Брэнт Уолкер (штат Иллинойс) в США дал поручения полицейским каждый вечер проверять бары и заведения города, чтобы вычислять нарушителей карантина. Через 2 дня в одном из баров нашли его супругу. Об этом передает CNN.

Согласно информации ведомства, через 48 часов после поручения мэра, в баре под названием Hiramʼs Tavern полицейские поймали нескольких нарушителей карантина, в том числе жену мэра. Об этом сообщил сам Уокер.

"Я поручил начальнику полиции вести себя с ней точно так же, как с любым другим нарушителем карантина", — заявил Уокер и добавил, что она не получит никаких привилегий.

В штате Иллинойсе во время карантина запрещены любые публичные и частные собрания, выходящие за пределы одной семьи или квартиры. Нарушителям, которые собираются в баре, грозит $2,5 тысячи штрафа или 346 дней в тюрьме.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом в США составляет 400 тысяч человек. 

Несмотря на критическую ситуацию по коронавирусу в США, власти заявили о признаках улучшения. 

Тем временем, один из членов сената США победил коронавирус и стал волонтером в местной больнице. 

Кроме того, главного врача Шотландии отправили в отставку после нарушения своих же карантинных рекомендаций.

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