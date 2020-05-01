Албанські лікарі в Італії в честь від'їзду влаштували вечірку і отримали штрафи за 500 євро

Після того, як у Туреччині поліція "накрила" "коронавірусну вечірку", в Італії медики з Албанії, яких залучили до боротьби з коронавірусом, влаштували вечірку в готелі перед від'їздом на батьківщину. Про це повідомляє газета Corriere dela Serra.

Інцидент стався в італійському місті Брешія. Медпрацівники працювали в лікарнях місяць, і вже 30 квітня повинні були вилетіти рейсом в Тирана. Однак вони святкували закінчення місії, слухали голосно музику та розпивали алкогольні напої.

На лікарів в поліцію поскаржився власник готелю. Правоохоронці по прибуттю застали в номері близько 12 осіб. Кожному медику виписали штраф в 500 євро, поскоьку вони знали, що в країні не аданный момент заборонені будь-які збори і заходи навіть для медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Мадриді поліція оштрафувала на вулиці пенсіонера за "полювання на покемонів" на карантині.

Крім того, мер одного з міст США наказав правоохоронцям карати всіх тих, хто відвідує бари під час карантину, після чого там знайшли його дружину.