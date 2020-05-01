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  • У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Дані на 1 травня
01 травня 2020, пʼятниця, 10:25 31 Інфографіка
Світ 2020-05-01T13:30:03+03:00
Українські Новини
У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Дані на 1 травня

У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Дані на 1 травня

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Covid-19, коронавірус в Італії, Коронавірус в Іспанії, Коронавірус в США, Коронавірус в світі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету для оцінки ситуації пандемії коронавіруса, станом на ранок 1 травня у світі зафіксовано 3 257 996 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, всього у світі від коронавірусу померли 233 429 осіб, одужали 1 014 931.

Лідирує за кількістю захворюваності США, у трійку лідерів також входять Іспанія та Італія.

Кількість випадків коронавіруса по країнах:

  • 1 070 026 - США
  • 213 435 - Іспанія
  • 205 463 - Італія
  • 172 481 - Великобританія
  • 167 299 - Франція
  • 163 009 - Німеччина
  • 120 204 - Туреччина
  • 106 498 - Росія
  • 94 640 - Іран
  • 87 187 - Бразилія
  • 10 861 -Україна.

Раніше в МОЗ дали рекомендації, як знизити шанси зараження коронавірусом.

Поради МозПоради МОЗ

А також, що робити в разі виявлення симптомів коронавірсу.

Алгоритм дій при симптомах коронавірусаАлгоритм дій при симптомах коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab зробили прогноз дат закінчення пандемії для світу і кожної країни окремо.

В ООН заявили, що пандемія коронавірусу може призвести до масштабного голоду.

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У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Дані на 1 травня
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