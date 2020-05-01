У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Дані на 1 травня

В той час, як ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету для оцінки ситуації пандемії коронавіруса, станом на ранок 1 травня у світі зафіксовано 3 257 996 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса. Так, всього у світі від коронавірусу померли 233 429 осіб, одужали 1 014 931. Лідирує за кількістю захворюваності США, у трійку лідерів також входять Іспанія та Італія. Кількість випадків коронавіруса по країнах: 1 070 026 - США 213 435 - Іспанія 205 463 - Італія 172 481 - Великобританія 167 299 - Франція 163 009 - Німеччина 120 204 - Туреччина 106 498 - Росія 94 640 - Іран 87 187 - Бразилія 10 861 -Україна. Раніше в МОЗ дали рекомендації, як знизити шанси зараження коронавірусом. Поради МОЗ А також, що робити в разі виявлення симптомів коронавірсу. Алгоритм дій при симптомах коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab зробили прогноз дат закінчення пандемії для світу і кожної країни окремо. В ООН заявили, що пандемія коронавірусу може призвести до масштабного голоду.