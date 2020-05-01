У світі від коронавіруса одужали третина хворих. Дані на 1 травня

В той час, як ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету для оцінки ситуації пандемії коронавіруса, станом на ранок 1 травня у світі зафіксовано 3 257 996 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, всього у світі від коронавірусу померли 233 429 осіб, одужали 1 014 931.

Лідирує за кількістю захворюваності США, у трійку лідерів також входять Іспанія та Італія.

Кількість випадків коронавіруса по країнах:

1 070 026 - США

213 435 - Іспанія

205 463 - Італія

172 481 - Великобританія

167 299 - Франція

163 009 - Німеччина

120 204 - Туреччина

106 498 - Росія

94 640 - Іран

87 187 - Бразилія

10 861 -Україна.

Раніше в МОЗ дали рекомендації, як знизити шанси зараження коронавірусом.

Поради МОЗ

А також, що робити в разі виявлення симптомів коронавірсу.

Алгоритм дій при симптомах коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab зробили прогноз дат закінчення пандемії для світу і кожної країни окремо.

В ООН заявили, що пандемія коронавірусу може призвести до масштабного голоду.