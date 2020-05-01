"Укрспирт" за месяц произвел около 4 млн литров антисептика и готов продолжить выпуск при изменениях в законе

В апреле государственное предприятие "Укрспирт" произвело около 4 млн литров дезинфицирующего средства, нелегальное производство которого пресекли в Киевской области, и готово продолжить выпуск при соответствующих изменениях в законодательстве.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГП Сергей Блескун на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Коротко о результате работы со 2 по 30 апреля: почти 4 млн литров сырья для антисептиков отгружено", - написал он.

Блескун отметил, что 30 апреля истекает срок производства "Укрспиртом" сырья для антисептиков согласно законодательству.

Отмечается, что в апреле 12 заводов ГП производили дезинфицирующее средство для 41 украинской компании по производству антисептиков.

За указанный период выручка от такой деятельности ГП составила более 140 млн гривен.

При этом Блескун заявил, что "Укрспирт" готов продолжать производить сырье для антисептиков, если будут приняты соответствующие законодательные изменения.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" не намерен повышать цены на производимые им дезинфекторы.

Тем временем производитель кваса теперь производит дезинфекторы.