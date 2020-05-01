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01 мая 2020, пятница, 06:10 6187
Lifestyle 2020-05-01T06:12:06+03:00
Українські Новини
Сегодня 1 мая. Какой сегодня праздник и почему этот день выходной

Сегодня 1 мая. Какой сегодня праздник и почему этот день выходной

Кира Молчанова
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Май. Ландыши. Весна. Фото: Pixabay
Май. Ландыши. Весна. Фото: Pixabay

Сегодня наступает первый деть третьего весеннего месяца. В Украине официально празднуют День труда-2020, а в народе — День Кузьмы. А еще этот день — выходной для многих украинцев.

1 мая украинцы отмечают День труда. Изначально праздник назывался День международной солидарности трудящихся. История праздника такова. В этот день в 1886 году американские рабочие, устав от суровых условий труда, устроили забастовку, потребовав 8-часовой рабочий день. Забастовка закончилась столкновениями с полицией. Погибли шесть демонстрантов. В последующие дни сточки между протестующими и полицией продолжились, и жертвы были уже с обеих сторон. В результате нескольких анархистов обвинили в организации беспорядков и казнили. Однако позже Парижский конгресс в память о жертвах столкновений объявил эту дату Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отмечать его демонстрациями. В 2017 году в Украине официальное название праздника сменили, но выходной день оставили

Народный календарь

1 мая 2020 года отмечают день Кузьмы. Этот святой покровительствует бедным и голодным, поэтому помогает нуждающимся. С этим днем связывали начало полевых работ. Есть народная примета: кукушка 1 мая долго кует – вскоре придет тепло, а холод отойдет. По погоде в этот день гадали на урожай хлеба: если будет прохладно, то в конце лета соберут большой урожай хлеба.

Как сообщали Українські Новини, 1 мая синоптики обещают теплую, но дождливую погоду с грозами.

Однако в середине мая погода изменится в сторону похолодания и даже заморозков.

Разочарованным в погоде украинцам как никогда пригодятся подборки фильмов для семейного просмотра. 

Кроме того, на официальных выходных можно будет посетить онлайн-выставки и спектакли.

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