Придет настоящее лето, но с неприятными сюрпризами. Синоптик дала прогноз на начало мая

Сегодня, 1 мая, кратковременные дожди с грозами продолжат атаковать некоторые области Украины. Об это сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, Диденко сообщила, что 1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятны в Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

"Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков. Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, +15 +20 градусов. А вот в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, +20 +24 градуса. В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами + 13 + 16 градусов. На Луганщине - почти лето, до +26 градусов", - написала синоптик.

Также, по словам Диденко, в Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, днем ​​ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный. А 2 мая в Киеве снова потеплеет, а во вторник ощутимо похолодает.

Погода в Украине на 1 мая

Погода в Украине в начале мая. Карта: Фейсбук/Наталка Диденко

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.