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01 травня 2020, пʼятниця, 06:45 13
Економіка 2020-05-01T09:45:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні Україна повинна виплатити МВФ $70 млн

Сьогодні Україна повинна виплатити МВФ $70 млн

Валерия Драгомирова
Украина, МВФ, Долги, Выплаты
МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

У той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, в травні поточного року Україна має погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Про це свідчать відповідні графіки виплат за зовнішніми боргами, передають Українські Новини.

27 травня 2015 року Україна продала єврооблігації на 1 млрд доларів під гарантії США.

Номінальна вартість кожної облігації становить 200 тис. доларів, процентна ставка - 1,847% в рік.

Сплата процентів здійснювалася двічі на рік (29 травня та 29 листопада).

Планований термін погашення облігації - 29 травня 2020 року.

Крім того, 1 травня, Україна повинна виплатити МВФ понад 51 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за офіційним курсом НБУ на кінець квітня становить близько 70 млн доларів.


Як повідомляли Українські Новини, майже половина громадян України проти співпраці з МВФ.

Крім того, перший транш від МВФ очікують в Україні у квітні-червні цього року.

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